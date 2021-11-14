Video Yaşam Bağcılar'da binadaki patlama anı kamerada | Video
Bağcılar'da binadaki patlama anı kamerada | Video

Bağcılar'da binadaki patlama anı kamerada | Video

14.11.2021 | 12:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta öğrencilerin havacılık hayali kabusları oldu 04:54
Esenyurt'ta öğrencilerin havacılık hayali kabusları oldu 14.11.2021 | 13:33
Antalya’da aynı markette bir yılda ikinci kaza! | Video 01:00
Antalya'da aynı markette bir yılda ikinci kaza! | Video 14.11.2021 | 13:35
2 bin 650 metre yükseklikte Kayseri manzaralı kahvaltı ve yemek keyfi | Video 03:55
2 bin 650 metre yükseklikte Kayseri manzaralı kahvaltı ve yemek keyfi | Video 14.11.2021 | 13:28
Düğünde magandanın havaya açtığı ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti | Video 01:03
Düğünde magandanın havaya açtığı ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti | Video 14.11.2021 | 13:19
Kapıları kilitlenmeyen aracı böyle soydular: Biri gözledi, biri çaldı, diğerleri oyaladı | Video 04:28
Kapıları kilitlenmeyen aracı böyle soydular: Biri gözledi, biri çaldı, diğerleri oyaladı | Video 14.11.2021 | 12:51
Bağcılar’da binadaki patlama anı kamerada | Video 00:56
Bağcılar'da binadaki patlama anı kamerada | Video 14.11.2021 | 12:54
Benzin istasyonunu soyan maskeli hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 02:04
Benzin istasyonunu soyan maskeli hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 14.11.2021 | 12:37
Bankta otururken ölümden döndü | Video 03:35
Bankta otururken ölümden döndü | Video 14.11.2021 | 12:37
Düğünde maganda havaya ateş açtı: 2 ölü 01:03
Düğünde maganda havaya ateş açtı: 2 ölü 14.11.2021 | 12:35
Kayseri’de bıçaklı gasp güvenlik kamerasına yansıdı | Video 01:01
Kayseri'de bıçaklı gasp güvenlik kamerasına yansıdı | Video 14.11.2021 | 12:29
Sultangazi’de öğrencileri bıçakla gasp eden 3 çocuk yakalandı 04:55
Sultangazi'de öğrencileri bıçakla gasp eden 3 çocuk yakalandı 14.11.2021 | 11:59
17 kişilik minibüse 38 düzensiz göçmen bindirdiler! Balık istifi 16 saat yolculuk 00:11
17 kişilik minibüse 38 düzensiz göçmen bindirdiler! Balık istifi 16 saat yolculuk 14.11.2021 | 12:16
İskelenin ayağında mahsur kalan kedi, denizden operasyonla kurtarıldı 03:12
İskelenin ayağında mahsur kalan kedi, denizden operasyonla kurtarıldı 14.11.2021 | 12:01
Van’da çuvallar içinde 83 kilo eroin ele geçirildi 00:14
Van'da çuvallar içinde 83 kilo eroin ele geçirildi 14.11.2021 | 12:00
Öğrenciler okulda sebze meyve üretiyor 04:36
Öğrenciler okulda sebze meyve üretiyor 14.11.2021 | 11:39
Bu çiçeği kopartmanın cezası dudak uçuklatıyor! | Video 04:48
Bu çiçeği kopartmanın cezası dudak uçuklatıyor! | Video 14.11.2021 | 11:36
‘Karşının taksisiyim’ diyerek yolcu almayan taksicilere para ve trafikten men cezası! 01:48
‘Karşının taksisiyim’ diyerek yolcu almayan taksicilere para ve trafikten men cezası! 14.11.2021 | 11:40
Aksu şelalelerinin manzarası mest etti 02:59
Aksu şelalelerinin manzarası mest etti 14.11.2021 | 11:23
Adana’da dehşet! Babasının boğazını kesti | Video 02:20
Adana'da dehşet! Babasının boğazını kesti | Video 14.11.2021 | 11:12
12 yaşındaki Emirhan’ın tek isteği var: Yeni yaşına yeni kalbiyle girmek 05:54
12 yaşındaki Emirhan'ın tek isteği var: Yeni yaşına yeni kalbiyle girmek 14.11.2021 | 11:14

Bağcılar'da bir apartman dairesinde yaşanan patlama kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir apartman dairesinde patlama yaşanmış ve ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. Yaşanan patlama güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde patlama ile birlikte binadan kopan molozların sokağa düşmesi yer alıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA