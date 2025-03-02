Video Yaşam Bağdat caddesinde lazerli sapık | Video
Bağdat caddesinde lazerli sapık | Video

Bağdat caddesinde lazerli sapık | Video

02.03.2025 | 12:44

İstanbul Kadıköy’ün en önemli adreslerinden olan Bağdat Caddesinde bir kişi kadınlara lazer tutup Taciz etti. O anları telefonuyla kayda alan bir genç kız sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşıma bir çok insan tepki gösterirken adamın amacının ne olduğu bilinmiyor.

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İstanbul'un en önemli uğrak mekanlarının olduğu Bağdat Caddesinde lazerli bir sapık iddiaya göre evinin balkonundan sokakta olan kadınlara lazer tuttu. Bu durumdan rahatsız olan genç kız cep telefonu ile o anları kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı. Bir çok kişi adamın hareketine tepki gösterirken lazerli sapık sosyal medyada gündem oldu.

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