Bağdat caddesinde lazerli sapık | Video
İstanbul Kadıköy’ün en önemli adreslerinden olan Bağdat Caddesinde bir kişi kadınlara lazer tutup Taciz etti. O anları telefonuyla kayda alan bir genç kız sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşıma bir çok insan tepki gösterirken adamın amacının ne olduğu bilinmiyor.
İstanbul'un en önemli uğrak mekanlarının olduğu Bağdat Caddesinde lazerli bir sapık iddiaya göre evinin balkonundan sokakta olan kadınlara lazer tuttu. Bu durumdan rahatsız olan genç kız cep telefonu ile o anları kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı. Bir çok kişi adamın hareketine tepki gösterirken lazerli sapık sosyal medyada gündem oldu.
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