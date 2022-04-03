Bağlar'dan ailelere 'Güzel ahlak' dersi | Video

Diyarbakır’da, AK Partili Bağlar Belediyesi, Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde ailelere aile içi ilişkileri güçlendirmeye yönelik “güzel ahlak” temalı eğitimler verilmeye başlandı.

Anne ve çocukların geniş katılım gösterdiği eğitimlerde güzel ahlakın önemine ve islamın aileye verdiği değere dikkat çekilerek, aileler bilgilendiriliyor. Eğitimin hayatlarında kısa sürede olumlu etki göstermeye başladığını belirten katılımcılar, yaşadıkları değişimden bir hayli memnun.

BOZULAN AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN

Son dönemlerde aile ilişkilerinde yaşanan sorun ve sıkıntılar, toplumsal huzuru bozan en önemli etkenlerden biri olarak gösterilirken, Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi aile bağlarını yeniden güçlendirmeye dönük önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Kadın Ve Aile Müdürlüğü bünyesinde ailelere yönelik olarak verilen 'güzel ahlak ve ailenin önemi' konulu eğitimler kısa zamanda geniş kitlelere ulaşmaya başladı. Kur'anı Kerim'den ayetler ve peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in konuyla ilgili hadisleriyle desteklenen eğitimlerde aile kavramının toplumsal bağların güçlendirilmesinde taşıdığı önem vurgulanıyor. Güzel ahlak derslerinin verildiği eğitim merkezinde uzman hoca olarak görev yapan Sakine Toker, bir çok annenin kafalarında soru işaretleriyle geldiğini ancak eğitimden sonra gözle görülür bir değişim yaşadığını söyledi.

"AİLELER İSTEKLİ, BİZLER MUTLUYUZ"

Toker, "İnsanlarımızın islam dini ve dinimizin temeli olan güzel ahlakla ilgili gerekli bilgileri alabilmesi için elimizden gelen gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz. Sorunlarını rahat bir şekilde anlatıyorlar. Aileden çocuklara kadar her şeyi islami bir perspektifle aktarmaya azami gayret gösteriyoruz. Toplumun bugünkü anlamda yaşadığı ahlaki çöküntünün en önemli nedeni maneviyat eksikliğidir. Sadece annelerin üzerinde durmuyoruz. Özellikle çocuklarla yakından ilgileniyoruz. Bu tür eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu buraya gelen insanlarımızdaki pozitif değişim sayesinde görebiliyoruz. Dinimiz aile ve ahlak kavramlarına çok önem veriyor. Konuyla ilgili ayet ve hadisler var, bunların ışığında buraya gelen kardeşlerimizi bilgilendiriyoruz. Her yaştan insan geliyor. Hepsinin ayrı bir heyecanı var. Haliyle biz de büyük bir zevkle ve heyecanla faydalı olmaya gayret ediyoruz." dedi.

"HER TÜRLÜ SORUNUMUZA CEVAP BULABİLİYORUZ"

Kursa katılan kadınlar bu durumdan bir hayli memnun. Buradan öğrendiklerinin yararını günlük hayatta görmeye başladıklarını anlatan Nurhayat Başaran, "Bize her türlü katkısı oluyor. Buraya gelen insanlarla kaynaşıyoruz. Hocamız çok güzel şeyler anlatıyor. Güzel ahlakın inceliklerini anlatıyor. Kur'anı Kerim öğreniyoruz. Bilmediğimiz konular hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Çok memnunuz. Allah belediyemizden razı olsun. Ailevi anlamda ne tür sorunumuz olursa hocamızla paylaşıyoruz. Kendisi de bize islamın bu olaya bakış açısını anlatarak bilgilendiriyor. Buradan öğrendiklerimizi günlük hayatta uyguluyoruz. Ben açıkçası çok şeyin değiştiğini bu kısa sürede gördüm." diye görüşlerini dile getirdi.

Kursun çok faydalı olduğunu ifade eden Hasret Çelik, "Biz belediyemizden ve başkanımızdan razıyız, Allah ondan razı olsun. Hem bizler hem çocuklarımız yararlanıyor. Yüce dinimizin güzelliklerini öğrenerek hayatımızda uygulamaya çalışıyoruz. Hocamız gerçekten çok ilgili ve çok donanımlı. Aramızda çok güzel bir iletişim var." ifadelerini kullandı.

"BURADAN DONANIMLI ŞEKİLDE AYRILACAĞIZ"

Kursta önce okuma yazmayı, ardında da Kur'anı Kerim ve güzel ahlak eğitimini aldığını dile getiren Sebahat Aydın, "Öncelikle burada okuma yazmayı öğrendim. Kur'anı Kerim öğrenmeye çalışıyorum. Güzel ahlak dersinin verilmesi bence çok anlamlı olmuş. Bu sayede inşallah buradan çok donanımlı bir şekilde ayrılacağım. Bu güzel projeyi uyguladığı için belediye başkanımıza ve belediyemize çok teşekkür ediyorum. Buranın bir diğer yararı hem insanlarla tanışıyoruz, hem aile ilişkileri ve güzel ahlak konusunda bilgileniyoruz." sözleriyle katıldığı eğitimin önemini dile getirdi.

Belediyenin anlamlı bir çalışmayı hayata geçirdiğini kaydeden Necla Aslan, "Çocuklarımıza, büyüklerimize, eşimize nasıl davranmamız gerektiği anlatılıyor. Bununla beraber Kur'anı Kerim'i ve dinimizi öğreniyoruz. İyi ki buraya gelmişiz diyorum. Çünkü ilk geldiğim zaman ile şimdiki durum arasında çok fark var. Belediye çok anlamlı bir hizmet başlatmış. Bence tüm aileler yararlanmalı." şeklinde konuştu.