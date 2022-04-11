Video Yaşam Bahar kışa döndü: Kentte hava sıcaklıkları 10 derece birden azaldı | Video
Bahar kışa döndü: Kentte hava sıcaklıkları 10 derece birden azaldı | Video

Bahar kışa döndü: Kentte hava sıcaklıkları 10 derece birden azaldı | Video

11.04.2022 | 14:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alanya’da yağmur yerini doluya bıraktı | Video 01:35
Alanya’da yağmur yerini doluya bıraktı | Video 11.04.2022 | 15:07
Kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 02:44
Kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 11.04.2022 | 15:07
Isparta’da 5 katlı binanın kontrollü yıkımında panik anları | Video 01:08
Isparta'da 5 katlı binanın kontrollü yıkımında panik anları | Video 11.04.2022 | 15:07
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 54 gözaltı | Video 01:11
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 54 gözaltı | Video 11.04.2022 | 14:51
Bahar kışa döndü: Kentte hava sıcaklıkları 10 derece birden azaldı | Video 01:50
Bahar kışa döndü: Kentte hava sıcaklıkları 10 derece birden azaldı | Video 11.04.2022 | 14:38
Eli sopalı şahsın sokakta yatan köpeğe saldırdığı anlar kamerada | Video 02:09
Eli sopalı şahsın sokakta yatan köpeğe saldırdığı anlar kamerada | Video 11.04.2022 | 14:35
Bahçesine giren karacaya böyle seslendi | Video 00:25
Bahçesine giren karacaya böyle seslendi | Video 11.04.2022 | 14:00
“Hediyelik Eşya” ve “Oyuncakçı” süsü verdiler... Piyasa değeri 11 milyon lira... | Video 01:35
“Hediyelik Eşya” ve “Oyuncakçı” süsü verdiler... Piyasa değeri 11 milyon lira... | Video 11.04.2022 | 14:31
Balıkesir’de araç kiralama operasyonu: 24 gözaltı | Video 01:48
Balıkesir'de araç kiralama operasyonu: 24 gözaltı | Video 11.04.2022 | 14:11
Alişan ile eşi Buse Varol hız trenine binerse... Alişan’ın paylaşımı kırdı geçirdi! | Video 01:33
Alişan ile eşi Buse Varol hız trenine binerse... Alişan'ın paylaşımı kırdı geçirdi! | Video 11.04.2022 | 14:17
500 metre için 435 lira alan taksici, taksimetreyi suçladı | Video 05:02
500 metre için 435 lira alan taksici, taksimetreyi suçladı | Video 11.04.2022 | 13:20
İmalathaneye çevirdiği adresinde yakalandı... Hepsi evinden çıktı | Video 01:30
İmalathaneye çevirdiği adresinde yakalandı... Hepsi evinden çıktı | Video 11.04.2022 | 13:44
Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü | Video 01:18
Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü | Video 11.04.2022 | 12:45
Esenler’de “Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi” açıldı | Video 04:53
Esenler'de “Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi” açıldı | Video 11.04.2022 | 13:19
Mersin merkezli fuhuş operasyonunda 8 kişi tutuklandı | Video 01:01
Mersin merkezli fuhuş operasyonunda 8 kişi tutuklandı | Video 11.04.2022 | 12:34
Beyoğlu’nda hırsızlık: Adım adım takip edip cep telefonunu böyle çaldılar! | Video 05:06
Beyoğlu'nda hırsızlık: Adım adım takip edip cep telefonunu böyle çaldılar! | Video 11.04.2022 | 12:42
Antalya’da tur midibüsü devrildi, 7 turist yaralandı | Video 02:15
Antalya'da tur midibüsü devrildi, 7 turist yaralandı | Video 11.04.2022 | 12:18
Parkta tartıştıkları genç kızı tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada | Video 00:16
Parkta tartıştıkları genç kızı tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada | Video 11.04.2022 | 12:30
İstanbul’da silahlı kavga kamerada: Parkta tartıştıkları iki kardeşe ateş açtılar | Video 01:53
İstanbul’da silahlı kavga kamerada: Parkta tartıştıkları iki kardeşe ateş açtılar | Video 11.04.2022 | 11:24
Feci kaza kamerada! Otomobil aydınlatma direğine çarptı | Video 01:07
Feci kaza kamerada! Otomobil aydınlatma direğine çarptı | Video 11.04.2022 | 11:24

Yaklaşık bir haftadan bu yana havaların ısınmasıyla yazdan kalma günleri yaşayan Afyonkarahisar’da hava sıcaklıklarının 10 derece bir den düşmesi ile adeta bahar kışa döndü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kentte bir haftadan bu yana devam eden sıcak hava bugün sabah saatlerinde yerini yağmur ve soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 10 derece birden düştüğü kentte günün en yüksek sıcaklığının 11 derece olması beklenirken, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ise kentte sıcaklıkların gece saatlerinde 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yeni bir yağışı ve soğuk hava dalgasının etkisi altına giren kentte sıcaklıklarının hafta sonunda eksi 2 dereceklere kadar düşmesi öngörülüyor. Kısa süreli de olsa yazdan kalma havanın tadını çıkaran Afyonkarahisarlılar, soğuk havanın gelmesi ile tekrar sokağa mont ve kazaklarla çıktı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA