Video Yaşam Bahçelievler'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga anı kamerada | Video
Bahçelievler'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga anı kamerada | Video

Bahçelievler'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga anı kamerada | Video

03.11.2024 | 10:43

Bahçelievler'de iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri diğerini bıçaklayarak olay yerinden kaçarken, yaralanan kişi ise hastanede hayatını kaybetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 1 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri cebinden çıkardığı bıçakla tartıştığı kişiyi karnından defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kişi, yere yığılırken, şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Yaralanan kişi olay yerinde sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralanan kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan yaşanan bıçaklı kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kişinin cadde üzerinde konuşarak ilerlediği sırada durarak bir süre konuştuğu, sözlü tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri diğerini bıçaklayarak olay yerinde kaçarak uzaklaştığı görülüyor.

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