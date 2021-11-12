Video Yaşam Bahçelievler'de patlama! Saniyelerle kurtuluş kamerada | Video
Bahçelievler'de patlama! Saniyelerle kurtuluş kamerada | Video

Bahçelievler'de patlama! Saniyelerle kurtuluş kamerada | Video

12.11.2021 | 15:39

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Bahçelievler'de helva imalathanesinde patlama meydana geldi. İş yerindeki çalışanlar olaydan yara almadan kurtulurken, patlamanın etkisiyle binanın dış cephesinde bulunan bazı demir paneller aşağı düştü. Bir kişi düşen panellerin altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 10.30 sıralarında Bahçelievler'de bir sanayi sitesindeki 5 katlı iş yerinin 5. katında meydana geldi. Helva imalathanesi olarak kullanılan binada pekmez kazanı patladı. Patlama sonrası binanın dış cephesinde bulunan demir panellerden bazıları aşağıya düştü. Olaydan saniyeler önce aracına binen bir esnaf ölümden döndü. Patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Binadan aşağı düşen parçalar nedeniyle 4 araçta hasar oluşurken, patlamanın olduğu iş yerindeki çalışanların olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

"AZ KALSIN ÜZERİNE DÜŞÜYORDU"
Patlama sırasında ölümden dönen esnafın kardeşi Ezver Demirhan, "Çalışıyordum, birden deprem olur gibi ses geldi. Patlama olmuş herhalde abim araca binerken ölümden döndü. Az kalsın üzerine düşüyordu." dedi.

Patlama sesini duyduktan sonra hemen dışarı çıkanlardan biri olan Naim Avşar da, "Gürültü geldi bir şey patlamış gibi oldu. Hemen dışarı çıktık baktık yukarıdan paneller düşüyor. 2-3 arabanın üzerine düştü. İki kişi son anda kurtuldu araba içinde. Allah'a şükür can kaybı yok" diye konuştu.

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