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Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "Çok önemli müjdeler bayram müjdesi olarak paylaşılacak" | Video

21.04.2023 | 10:17

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bayram namazını Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kıldı. Bayram namazı sonrası cemaat ile selamlaşan Bakan Kurum, “Türkiye yüzyılının dönüşümüne ilişkin çok önemli müjdeler bayram müjdesi olarak paylaşılacak.” dedi. Bakan Kurum açıklamasında 11 ilde yaşanan deprem felaketine değinerek “Bu bayrama biraz buruk giriyoruz. Çünkü bu bayramda 11 ilde yaşadığımız deprem nedeniyle bayramı evinde geçiremeyecek kardeşlerimiz var. Yakınları ile bayramlaşamayacak kardeşlerimiz var. Tüm depremzede annelerimizin babalarımızın ellerinden öpüyor, bayramını tebrik ediyorum. Tüm Türkiye’mizin bayramını tebrik ediyorum. ” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşmasını "Bayramlar birlik beraberlik, kardeşliğin günleridir. İnşallah biz depremin ilk anından itibaren birlik ve beraberliği 85 milyon vatandaşımızla birlikte tüm dünyaya gösterdik. Ve kardeşlik nasıl olurmuş, kardeş kardeşe nasıl yardım edermiş deprem bölgesinde her ilimizde bunu gösterdik. Allah tüm milletimizden razı olsun. Allah bir daha milletimize böyle kaza, bela yaşatmasın." şeklinde sürdürdü.

"TÜRKİYE YÜZYILININ DÜNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN ÇOK ÖNEMLİ MÜJDELER BAYRAM MÜJDESİ OLARAK PAYLAŞILACAK"
Bakan Kurum kentsel dönüşüme ilişkin, "İnşallah öğleden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Gaziosmanpaşa'da İstanbul'umuzun, Türkiye yüzyılının dönüşümüne ilişkin önemli müjdeleri bayram müjdesi olarak paylaşacaktır. Ve orada devletimizin desteklerini milletimize müjdeleyecekler. Biz bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Bayramlarda camilerimiz dolup taştı. Birlik ve beraberlik içinde bayram namazımızı kıldık. İnşallah bu huzuru ülkemizin 81 iline yayacak anlayışla çalışmalarımızı yapmaya gayret göstereceğiz. Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı müjdelerle İstanbul'umuzu ,Türkiye'mizi depreme dirençli hale getirecek ve "Deprem değil bina öldürür" anlayışıyla binalarımızı yenileyeceğiz. " dedi.

Bakan Kurum ayrıca depremzedelere evlerinin teslim edileceğinin sorusu üzerine, "Çok hızlı günler yaşıyoruz. 4 5 gün önce İstanbul Finans Merkezimizi İstanbul'umuza kazandırdık. Ardından Fikirtepe'nin anahtarlarını teslim ettik. Pendik Dumlupınar'da dönüşümün temelini attık. Okmeydanı'nda yeni konutlarımızın anahtarlarını verdik. Millet bahçelerinin temellerini attık. Bugün de İstanbul'da hem rezerv konutlarımızın temellerini atacağız, hem de bitirdiğimiz konutların anahtar teslimini yapacağız. Yarın da depremzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi biten ilk konutlarımızı onlara teslim edeceğiz. Onların mutluluklarına hep birlikte şahit olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta bitirdiğimiz ilk köy konutlarımızın anahtarlarını vatandaşlarımıza depremin üzerinden geçen 80 gün sonunda teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurum açıklamanın ardından basın mensuplarına çikolata ikramında bulundu. İkramın ardından Bakan Kurum vatandaşlarla selamlaşarak camiden ayrıldı.

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