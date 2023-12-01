Video Yaşam Balık tesisindeki yangın havadan görüntülendi | Video
Balık tesisindeki yangın havadan görüntülendi | Video

Balık tesisindeki yangın havadan görüntülendi | Video

01.12.2023 | 15:10

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi ile Giresun'un Eynesil ilçesi arasında yer alan balık fabrikasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın Giresun'un Eynesil ilçesi Gümüşçay mahallesinde özel bir firmaya ait olan balık işleme soğukhava deposunda çıktı. Edinilen bilgilere göre, Beşikdüzü ile Eynesil arasında yer alan Topallı mahallesi Topallı deresi mevkiinde bulunan balık işleme ve soğuk hava deposunun içerisinde işçilerin bulunduğu sırada büyük bir patlamayla beraber yangın çıktı. Çıkan yangında işçiler tahliye edilirken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Giresun Belediyesi, Esynesil, Görele, Çavuşlu ve komşu ilçe belediyelerden gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının başlatıldı. Diğer taraftan vatandaşların desteğiyle balık işleme tesisindeki yanıcı maddelerin de boşaltılması için çalışmalar sürüyor.

Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, büyük ölçüde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
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