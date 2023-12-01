Balık tesisindeki yangın havadan görüntülendi | Video
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi ile Giresun'un Eynesil ilçesi arasında yer alan balık fabrikasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.
Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, büyük ölçüde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
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