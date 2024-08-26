Balıkesir Gönen'de baba dehşeti: Kızını boğarak öldürdü 26.08.2024 | 08:36 Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşayan Murat Sevilen (44) tartıştığı kızını boğarak öldürdü. Murat Sevilen’in psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Gönen'e bağlı Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak'taki Sevilen ailesinin ikametinde gerçekleşti. Psikolojik sorunları olan Murat Sevilen, kızı Eylem Sevilen (18) ile tartıştıktan sonra boğarak öldürdü. Murat Sevilen cinayeti işledikten sonra evi terk etti. Daha sonra eve gelen anne, açık bırakılan çekyatın içinde kızının cansız bedeniyle karşılaştı ve polis ekiplerine haber verdi. Olaydan saatler sonra ise Murat Sevilen polis ekiplerine teslim oldu.

Eylem Sevilen'in cansız bedeni Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.