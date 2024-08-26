Video Yaşam Balıkesir Gönen'de baba dehşeti: Kızını boğarak öldürdü
Balıkesir Gönen'de baba dehşeti: Kızını boğarak öldürdü

Balıkesir Gönen'de baba dehşeti: Kızını boğarak öldürdü

26.08.2024 | 08:36

Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşayan Murat Sevilen (44) tartıştığı kızını boğarak öldürdü. Murat Sevilen’in psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Gönen'e bağlı Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak'taki Sevilen ailesinin ikametinde gerçekleşti. Psikolojik sorunları olan Murat Sevilen, kızı Eylem Sevilen (18) ile tartıştıktan sonra boğarak öldürdü. Murat Sevilen cinayeti işledikten sonra evi terk etti. Daha sonra eve gelen anne, açık bırakılan çekyatın içinde kızının cansız bedeniyle karşılaştı ve polis ekiplerine haber verdi. Olaydan saatler sonra ise Murat Sevilen polis ekiplerine teslim oldu.
Eylem Sevilen'in cansız bedeni Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da kadınların birbirine girdiği kavga kamerada 00:25
Bursa'da kadınların birbirine girdiği kavga kamerada 26.08.2024 | 09:40
Hatay’da hırsızlara karşı ilginç çözüm: Aracı çalınmasın diye konteynerin üzerine koydu! 03:57
Hatay'da hırsızlara karşı ilginç çözüm: Aracı çalınmasın diye konteynerin üzerine koydu! 26.08.2024 | 09:29
İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 ağır yaralı 06:18
İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 ağır yaralı 26.08.2024 | 08:35
Ankara’da komşular arasında çıkan kavgada kan aktı: 3 ölü, 1 yaralı 01:32
Ankara'da komşular arasında çıkan kavgada kan aktı: 3 ölü, 1 yaralı 26.08.2024 | 08:52
İstanbul Tuzla’da valeler ve araç sürücüsü arasındaki sopalı tekmeli kavga kamerada! 00:54
İstanbul Tuzla'da valeler ve araç sürücüsü arasındaki sopalı tekmeli kavga kamerada! 26.08.2024 | 08:36
Kocaeli’de silahlı saldırı! Çay içmeye gelen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti 03:40
Kocaeli'de silahlı saldırı! Çay içmeye gelen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti 26.08.2024 | 08:36
Ankara’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı 00:23
Ankara'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı 26.08.2024 | 08:45
Balıkesir Gönen’de baba dehşeti: Kızını boğarak öldürdü 00:42
Balıkesir Gönen'de baba dehşeti: Kızını boğarak öldürdü 26.08.2024 | 08:36
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! Milyoner’de yarışmacı öyle bir karar verdi ki… 03:11
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! Milyoner’de yarışmacı öyle bir karar verdi ki… 25.08.2024 | 23:02
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! 01:24
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! 25.08.2024 | 23:06
Bursa’da tarla dönüşü traktör devrildi: 1’i ağır 6 yaralı 00:53
Bursa'da tarla dönüşü traktör devrildi: 1'i ağır 6 yaralı 25.08.2024 | 17:51
Kırıkkale’de yaralı bal porsuğu bulundu 00:46
Kırıkkale’de yaralı bal porsuğu bulundu 25.08.2024 | 16:12
8 yaşındaki Narin Güran’ı Diyarbakır Emniyeti havadan helikopterle de arıyor 01:31
8 yaşındaki Narin Güran'ı Diyarbakır Emniyeti havadan helikopterle de arıyor 25.08.2024 | 15:50
Çarşamba Ovası’nı aşırı yağış vurdu 01:00
Çarşamba Ovası'nı aşırı yağış vurdu 25.08.2024 | 14:48
Terör örgütü PKK’nın maket uçakları düşürüldü 00:16
Terör örgütü PKK’nın maket uçakları düşürüldü 25.08.2024 | 14:36
Sivas’ta midibüs kazası: Çok sayıda yaralı var 01:33
Sivas’ta midibüs kazası: Çok sayıda yaralı var 25.08.2024 | 14:36
Beylikdüzü’nde kaldırımda oturan çocuklara araç çarptı: 1’i ağır 3 çocuk yaralandı 01:44
Beylikdüzü'nde kaldırımda oturan çocuklara araç çarptı: 1’i ağır 3 çocuk yaralandı 25.08.2024 | 14:36
İstanbul Pendik’te silahlı çatışma kamerada: 1 ölü, 4 yaralı 03:40
İstanbul Pendik'te silahlı çatışma kamerada: 1 ölü, 4 yaralı 25.08.2024 | 13:13
Gaziantep’teki motosiklet kazasında 2 genç hayatını kaybetti 01:10
Gaziantep'teki motosiklet kazasında 2 genç hayatını kaybetti 25.08.2024 | 13:13
Ordu’da mide ameliyatı sonrasında ölen kadının doktoru ile sohbet videosu ortaya çıktı 01:41
Ordu'da mide ameliyatı sonrasında ölen kadının doktoru ile sohbet videosu ortaya çıktı 25.08.2024 | 13:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA