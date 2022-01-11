“Banko” operasyonunda 18 kişi yakalandı | Video

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu “özel ekip” tarafından gerçekleştirilen “Banko” operasyonunda yasa dışı bahis oynatan 18 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan "özel ekiplerin" uzun süren saha çalışmaları sonucu, yasadışı bahis oynatanlara göz açtırılmıyor.

Yasadışı bahis oynatan bir derneğin de aralarında bulunduğu 11 adrese yönelik toplam 100 polisin katılımıyla eş zamanlı "Banko-2" operasyonu gerçekleştirildi. Yasadışı bahis oynattığı tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, 14 adet Harddisk, 9 adet cep telefonu, bir miktar esrar narkotik maddesi, elektrik akımını kesme ve bilgisayarları kapatmada kullanılan 2 adet kumanda, suçtan elde edildiği düşünülen 6 bin 435 TL para ve çok sayıda bahis kuponu ele geçirildi. Yakalanan 18 kişiden 15'i gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine konulurken, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.