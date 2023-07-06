Video Yaşam Banu Berberoğlu ve Mehmet Kaya’dan üzücü haber! | Video
Banu Berberoğlu ve Mehmet Kaya’dan üzücü haber! | Video

Banu Berberoğlu ve Mehmet Kaya’dan üzücü haber! | Video

06.07.2023 | 10:33

Ünlü youtuber Banu Berberoğlu ile Mehmet Kaya, makyaj, abur cubur ve piknik videolarıyla ünlenmişti. Bir dönem sosyal medyaya damga vuran genç çiftten sevenlerini üzecek bir haber geldi. Sosyal medyada fenomen olan çift ayrıldıklarını duyurdu.

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