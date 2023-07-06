Banu Berberoğlu ve Mehmet Kaya’dan üzücü haber! | Video

Ünlü youtuber Banu Berberoğlu ile Mehmet Kaya, makyaj, abur cubur ve piknik videolarıyla ünlenmişti. Bir dönem sosyal medyaya damga vuran genç çiftten sevenlerini üzecek bir haber geldi. Sosyal medyada fenomen olan çift ayrıldıklarını duyurdu.