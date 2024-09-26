Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyninde tümör çıktı | Video 26.09.2024 | 09:59 Adana'da yaşayan genç kadın, şiddetli baş ağrısı ve görme bozukluğu şikayetiyle gittiği hastanede beyninde tümör olduğu teşhisi konuldu. Zorlu bir ameliyat geçiren genç kadın, tekrardan sağlığına kavuştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana'da yaşayan evli ve 4 çocuk annesi Tuğba Dalokay (39), geçtiğimiz Ocak ayında şiddetli baş ağrısı ve görme bozuklukları şikayeti üzerine hastaneye gitti. Burada yapılan tetkikler sonucu Dalokay'ın beyninde tümör olduğu teşhisi konuldu. Ameliyatı riskli denilen Dalokay, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e başvurdu.

Prof. Dr. Şen tarafından yapılan tetkiklerde Dalokay'a 'Olfaktor Oluk Meningiomu' teşhisi konuldu ve beynindeki tümör, 29 Şubat'ta yapılan riskli bir ameliyatın sonunda alındı. Sağlığına kavuşan genç kadının rutin kontrolleri devam ediyor.

"ŞU ANDA İYİYİM"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Tuğba Dalokay, "Şiddetli baş ağrılarım vardı ve gözümde görme bozuklukları oluşmaya başlamıştı. Hastaneye gittiğimde iyi türlü tümör olduğunu söylediler. Daha sonra Orhan hocamıza geldim. Bana riskleri açıkladı. Ani bir kararla ben bu şekilde yaşayamam deyip ameliyat olmaya karar verdim. Şu anda çok iyiyim" dedi.

"HASTAMIZ ÇOK KORKMUŞTU"

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise gerekli riskleri hastasına anlattıktan sonra ameliyatı yaptığını belirterek, "Hastamızın beyninin çok hassas bir bölgesinde tümör vardı. Hastamız çok korkmuştu ve endişeliydi. Muayenesini yaptık. Görme kaybı, koku alamama ve şiddetli baş ağrısı vardı. Kendisine ameliyatla ilgili riskleri anlattım. Bardağın boş olanı değil, dolu tarafını gösterdim. Çünkü hastanın bundan başka şansı yoktu. Hastamızı 7 ay önce ameliyata aldık ve çok şükür şuan da bir sıkıntısı yok" ifadelerini kullandı.