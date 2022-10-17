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Başak Cengiz’in samuray kılıçlı katilinden

Başak Cengiz’in samuray kılıçlı katilinden "hakaret" şikayeti | Video

17.10.2022 | 15:25

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Geçen yıl Başak Cengiz’i samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Boz aleyhinde yapılan sosyal medya paylaşımlarını şikayet etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Boz’un "hakaret" suçundan yaptığı şikayetlere takipsizlik kararı verdi.

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Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde yolda yürüdüğü esnada samuray kılıcıyla öldürülen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un (27) "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, 5 yıl hapis ve bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Boz, "Aleyhimde yorum yapıyorlar" diyerek sosyal medyada hakkında yapılan paylaşım ve altına yazılan yorumlardan ve birçok kullanıcıdan şikayetçi oldu.

SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI
Şikayetler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında soruşturma başlattı. Hakaret suçunun oluşabilmesi için hakaret edilen muhatabın belirli ya da en azından belirlenebilir olması gerektiğini belirten savcılık, Can Göktuğ Boz'un "hakaret" suçundan yaptığı şikayetlere takipsizlik kararı verdi. Şikayete konu yorumların Can Göktuğ Boz'a, paylaşımı yapan kişilere veya paylaşım altında bulunan çok sayıda ve farklı yorum yapmış olan diğer yorumculara yönelik olup olmadığının belirlenemediğini belirten savcılık, doğrudan Boz'un hedef aldığına dair yeterli delil elde edilemediğini ifade etti. Öte yandan hakaret içerikli olduğu iddia edilen yorum ve paylaşımların genel ifadeler içerip, Boz'u kastettiğine yönelik de delil bulunmadığı ifade edildi.

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