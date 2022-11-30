Başakşehir’de feci kaza! Otomobil içinde sıkışan sürücü böyle kurtarıldı | Video

Başakşehir’de yokuştan kayan hafriyat kamyonu arkasında seyir halinde olan otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin içinde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları saatler sürdü. Kurtarma çalışmaları ve kurtarılma anı drone ile havadan görüntülendi.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Gökdemir Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Sırat Sevindik yönetimindeki hafriyat kamyonu yokuş çıktığı esnada kayarak Mustafa Saler yönetimindeki otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrasında Mustafa Saler otomobilde sıkışırken hafriyat kamyonu şoförü ise havaya kalkan çekici kısmında mahsur kaldı.Çevredeki vatandaşların üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri sıkışan sürücüye araç içerisinde müdahale etmeye çalışarak serum bağladı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda araç içerisinde bulunan Mustafa Saler sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kurtarılma çalışmaları, yaralının ambulansa taşınması ve kaza yeri drone ile havadan görüntülendi.Kazanın olduğu noktada gözyaşları içerisinde kurtarma çalışmasını izleyen ve zaman zaman fenalaşan kadının araçtan kendi imkanları ile çıktığı düşünülmüştü. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda kadının araçta sıkışan kardeşinin otomobili tanıyarak kaza yerine geldiği tespit edildi. Kurtarılma çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.Olay anına tanıklık eden görgü tanığı Kadir Soylu, "Biz geldiğimiz de kaza olmuştu. Şoför içerisindeydi. Şoförün bacaklarının üzerinde yük var şuanda kurtarmaya çalışıyorlar ancak yaşıyor. Kamyonun frenlerini duyar duymaz biz buraya geldik inşallah sağ salim kurtulur Allah yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.Yine aynı mahalle de yaşayan Ahmet Karakuş ise, "Kamyonun freni mi patlıyor bilmiyoruz geri geri geliyor arkadaki araçta kaçmaya çalışıyor" dedi.Kaza nedeni ile Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan Gökdemir Caddesi trafiğe tamamen kapatıldı. Ekiplerin yere dökülen hafriyatları temizleme çalışması ise devam ediyor.