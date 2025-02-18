Video Yaşam Başakşehir'de skandal görüntü: Maganda kadın sürücüye böyle saldırdı | Video
Başakşehir'de skandal görüntü: Maganda kadın sürücüye böyle saldırdı | Video

Başakşehir'de skandal görüntü: Maganda kadın sürücüye böyle saldırdı | Video

18.02.2025 | 15:11

İstanbul Başakşehir'de bir maganda önünü kestiği sürücüsünün aracına saldırıp aynasını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

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Başakşehir'de dün akşam saatlerinde trafikte tartışan iki araç sürücüsü bir müddet inatlaştıktan sonra sürücülerden biri diğerinin önünü keserek araca saldırdı. Aracın kaputuna ve camlarına vurup daha sonrada aynayı kıran magandanın o halleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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