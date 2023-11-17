Video Yaşam Başkan Erdoğan: Bizim İsrail'e borcumuz yok! Borcu olanlar rahat konuşamıyor | Video
Başkan Erdoğan: Bizim İsrail'e borcumuz yok! Borcu olanlar rahat konuşamıyor | Video

Başkan Erdoğan: Bizim İsrail'e borcumuz yok! Borcu olanlar rahat konuşamıyor | Video

17.11.2023 | 21:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan "Açık ve net konuşmayı severim, o şekilde konuşacağım. Bir borçluluk psikolojisinde İsrail ve Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bizim İsrail'e borcumuz yok. Ama borcu olanlar rahat konuşamıyorlar." ifadelerini kulandı. Olaf Scholz "Ortadoğu'da neler yapacağımızı konuşacağız" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan: Bizim İsrail’e borcumuz yok! Borcu olanlar rahat konuşamıyor | Video 33:36
Başkan Erdoğan: Bizim İsrail'e borcumuz yok! Borcu olanlar rahat konuşamıyor | Video 17.11.2023 | 21:48
Erzincan’da uyuşturucu ticaretinden 14 kişi tutuklandı | Viddeo 01:08
Erzincan’da uyuşturucu ticaretinden 14 kişi tutuklandı | Viddeo 17.11.2023 | 17:03
Küçükçekmece’deki doğalgaz patlaması kamerada | Video 00:47
Küçükçekmece'deki doğalgaz patlaması kamerada | Video 17.11.2023 | 16:09
Cam imalathanesindeki kamyonet alev alev yandı | Video 00:16
Cam imalathanesindeki kamyonet alev alev yandı | Video 17.11.2023 | 16:38
Lunaparkta korkutan kaza! Dev araç böyle devrildi | Video 02:31
Lunaparkta korkutan kaza! Dev araç böyle devrildi | Video 17.11.2023 | 16:09
SON DAKİKA: Küçükçekmece’de doğalgaz patlaması! Korku dolu anlar kamerada | Video 01:28
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması! Korku dolu anlar kamerada | Video 17.11.2023 | 15:45
İzmir’de 6 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı | Video 02:03
İzmir'de 6 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı | Video 17.11.2023 | 15:43
Çorum’da 1 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:23
Çorum'da 1 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 17.11.2023 | 15:43
Amasya’da atık karton yüklü pikap alev alev yandı | Video 00:31
Amasya'da atık karton yüklü pikap alev alev yandı | Video 17.11.2023 | 15:32
SON DAKİKA! Küçükçekmece’de binada patlama | Video 00:49
SON DAKİKA! Küçükçekmece'de binada patlama | Video 17.11.2023 | 15:22
Denizli’ye 3 kilo uyuşturucu getiren şüpheliler polisin takibi sonucu yakalandı | Video 00:38
Denizli’ye 3 kilo uyuşturucu getiren şüpheliler polisin takibi sonucu yakalandı | Video 17.11.2023 | 15:21
Ankara’da doğal gaz patlaması kamerada | Video 00:15
Ankara'da doğal gaz patlaması kamerada | Video 17.11.2023 | 15:08
Dalgın kurye, teslimat için gittiği sitede havuza düştü | Video 00:35
Dalgın kurye, teslimat için gittiği sitede havuza düştü | Video 17.11.2023 | 15:08
Isparta’da 16 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video 00:20
Isparta’da 16 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video 17.11.2023 | 14:55
Adıyaman’da kaldırımda yılan paniği | Video 01:05
Adıyaman'da kaldırımda yılan paniği | Video 17.11.2023 | 14:20
Sakarya’da dehşet! Eşini öldürdü, babasını seccade ile boğmaya kalktı | Video 00:50
Sakarya'da dehşet! Eşini öldürdü, babasını seccade ile boğmaya kalktı | Video 17.11.2023 | 14:20
Kameralardaki kediden yola çıktılar, katili buldular | Video 04:06
Kameralardaki kediden yola çıktılar, katili buldular | Video 17.11.2023 | 13:21
Pilotun evinden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın hırsız yakalandı | Video 00:30
Pilotun evinden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın hırsız yakalandı | Video 17.11.2023 | 14:13
Direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu: Baba ve oğlu yaralandı | Video 01:46
Direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu: Baba ve oğlu yaralandı | Video 17.11.2023 | 14:01
Düğünde ’müziği kapatın’ kavgasında gözaltı sayısı 2’ye çıktı | Video 01:49
Düğünde 'müziği kapatın' kavgasında gözaltı sayısı 2'ye çıktı | Video 17.11.2023 | 13:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA