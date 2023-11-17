Başkan Erdoğan: Bizim İsrail'e borcumuz yok! Borcu olanlar rahat konuşamıyor | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan "Açık ve net konuşmayı severim, o şekilde konuşacağım. Bir borçluluk psikolojisinde İsrail ve Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bizim İsrail'e borcumuz yok. Ama borcu olanlar rahat konuşamıyorlar." ifadelerini kulandı. Olaf Scholz "Ortadoğu'da neler yapacağımızı konuşacağız" dedi.