Video Yaşam Bataryası şişen cep telefonu böyle patladı | Video
Bataryası şişen cep telefonu böyle patladı | Video

Bataryası şişen cep telefonu böyle patladı | Video

06.03.2025 | 15:58

Adana'da bataryası şişen telefon, tamircinin koyduğu yerde patlayarak alev aldı.O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir cep telefonu tamircisinde meydana geldi. Bataryası şiştiği için tamire getirilen telefonu masada durduğu esnada bir anda patlayarak alev aldı.Tamirci korkarak geriye doğru çekilirken diğer çalışanlar gelip alev alan telefonu söndürdü.
O anlar işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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