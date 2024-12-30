Batman'a gelin gelen Vietnamlı Hoan adını Hilal olarak değiştirdi 30.12.2024 | 10:26 Aslen Vietnamlı olan Avustralya vatandaşı Hoan Pham, Avustralya Sidney Üniversitesinde Elektrik Mühendisliği okuyan Bilal Ayral ile Batman'da evlenerek Müslüman olup "Hilal" ismini aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

2018 yılında Avustralya Sidney Üniversitesine Elektrik Mühendisliği okumak için giden Bilal Ayral, aynı okulda tanıştığı Hoan Pham ile arkadaş oldu. 3 yıl önce de arkadaşlıkları ilişkiye dönüşen çift, Batman'da düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

Damat Bilal Ayral, uzun süredir Avustralya'da kaldığını, orada Elektrik Mühendisliği okurken Hoan Pham ile aynı okulda 5 yıl önce tanıştıklarını söyledi. İkisinin de yüksek lisans yatıklarını belirten Ayral, "Sonra birbirimizden etkilendik. Üç yıl devam eden arkadaşlığımız şimdi mutlu bir evlilikle daha da güçlenecek" dedi.

Aslen Vietnamlı olan ama Avustralya'da yaşayan Hoan Pham ise, isim soy isminin Hoan Pham olduğunu, Müslüman olduktan sonra Hilal Ayral olduğunu ifade etti. Burada olmaktan, buradaki atmosfer, buradaki insanlarla çok mutlu olduğunu dile getiren Hilal, "Türkiye çok güzel bir ülke, insanları cana yakın ve yardımsever. Türkiye'deki birçok şey bizim Vietnam'daki kültüre benziyor. Buranın yemek kültürü ve lezzeti gerçekten muhteşem" ifadelerini kullandı.