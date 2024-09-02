Batman’da kadınların cep telefonunu çalan 2 şahıs kamerada! 02.09.2024 | 16:02 Batman’da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Batman'da bir kadına ait cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçan M.A.D. ve E.T. isimli 2 şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalandı. Çalınan telefon mağdur kadına teslim edilirken şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.