Batman’da yağış sonrası ahır çöktü: 8 yavru köpekten 5’i kurtarıldı | Video
Batman’da yoğun yağışlardan dolayı yığma ahırın çökmesi sonucu 8 yavru köpekten 5’i AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Ekipler, yoğun çalışma sonucu enkazda kalan 8 köpekten 5'ini sağ çıkardı. 3 yavru köpek ise telef oldu. Ekipler, sağlık durumu iyi olan yavru köpekleri ev sahibine teslim etti.
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