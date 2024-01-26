Video Yaşam Batman’da yağış sonrası ahır çöktü: 8 yavru köpekten 5’i kurtarıldı | Video
Batman’da yağış sonrası ahır çöktü: 8 yavru köpekten 5’i kurtarıldı | Video

Batman’da yağış sonrası ahır çöktü: 8 yavru köpekten 5’i kurtarıldı | Video

26.01.2024 | 11:37

Batman’da yoğun yağışlardan dolayı yığma ahırın çökmesi sonucu 8 yavru köpekten 5’i AFAD ekiplerince kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Batman'ın Doluca köyünde dün akşama doğru etkisini gösteren yağış sonrası yığma olan ahır çöktü. Ev sahibi, ahır içinde 8 yavru köpeğin olduğunu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yoğun çalışma sonucu enkazda kalan 8 köpekten 5'ini sağ çıkardı. 3 yavru köpek ise telef oldu. Ekipler, sağlık durumu iyi olan yavru köpekleri ev sahibine teslim etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Batman’da yağış sonrası ahır çöktü: 8 yavru köpekten 5’i kurtarıldı | Video 00:32
Batman’da yağış sonrası ahır çöktü: 8 yavru köpekten 5’i kurtarıldı | Video 26.01.2024 | 11:37
Bursa’da faili meçhul Taçsız Kral cinayeti 18 yıl sonra çözüldü | Video 03:00
Bursa'da faili meçhul "Taçsız Kral" cinayeti 18 yıl sonra çözüldü | Video 26.01.2024 | 11:02
Tokat’ta kar altındaki mendereslerde mest eden görüntüler | Video 03:14
Tokat’ta kar altındaki mendereslerde mest eden görüntüler | Video 26.01.2024 | 10:54
Benzin istasyonundaki cinayet anı kamerada | Video 03:21
Benzin istasyonundaki cinayet anı kamerada | Video 26.01.2024 | 10:49
Eşi ile trafikte tartışan adamı, tetikçi tutup kurşun yağmuruna tutturdu | Video 02:19
Eşi ile trafikte tartışan adamı, tetikçi tutup kurşun yağmuruna tutturdu | Video 26.01.2024 | 10:49
Benzin istasyonundaki cinayet anının güvenlik kamerası ortaya çıktı | Video 03:21
Benzin istasyonundaki cinayet anının güvenlik kamerası ortaya çıktı | Video 26.01.2024 | 10:47
Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:15
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 26.01.2024 | 10:47
Sahte araç kiralama sitesiyle 111 bin 400 liralık dolandırıcılığa 28 gözaltı | Video 01:07
Sahte araç kiralama sitesiyle 111 bin 400 liralık dolandırıcılığa 28 gözaltı | Video 26.01.2024 | 10:37
Bursa’da 45 kaçak göçmen ve 2 organizatör kıskıvrak yakalandı | Video 00:56
Bursa'da 45 kaçak göçmen ve 2 organizatör kıskıvrak yakalandı | Video 26.01.2024 | 10:33
Şanlıurfa’da buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video 02:37
Şanlıurfa’da buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video 26.01.2024 | 10:29
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Ocak 2024 Cuma atv izle! | Video 04:36
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Ocak 2024 Cuma atv izle! | Video 26.01.2024 | 10:32
Para vermeyen ağabeyinin iş yerini tiner döküp yaktı | Video 02:18
Para vermeyen ağabeyinin iş yerini tiner döküp yaktı | Video 26.01.2024 | 10:06
Kayıp eşya bürosundaki eşyalar hayrete düşürdü: Alkolmetre de var altın takılar da | Video 06:58
Kayıp eşya bürosundaki eşyalar hayrete düşürdü: Alkolmetre de var altın takılar da | Video 26.01.2024 | 10:05
Kamyonetteki sileceği sökerek çaldı | Video 03:54
Kamyonetteki sileceği sökerek çaldı | Video 26.01.2024 | 10:06
İşte Alper Gezeravcı’nın uzaya götürdüğü bitki: Schrenkiella parvula | Video 04:44
İşte Alper Gezeravcı'nın uzaya götürdüğü bitki: "Schrenkiella parvula" | Video 26.01.2024 | 10:05
Kastamonu’da 6 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası böyle görüntülendi | Video 02:01
Kastamonu'da 6 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası böyle görüntülendi | Video 26.01.2024 | 09:35
Sibirya’dan göç eden yeşilbaşlı ördekler Bayburt’u sevdi | Video 06:01
Sibirya’dan göç eden yeşilbaşlı ördekler Bayburt’u sevdi | Video 26.01.2024 | 08:45
Beylikdüzü’nde elektrik kablolarına takılan tır, 3 direği yamulttu | Video 02:11
Beylikdüzü’nde elektrik kablolarına takılan tır, 3 direği yamulttu | Video 26.01.2024 | 09:19
Pendik’te otomobil evin bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı | Video 02:25
Pendik'te otomobil evin bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı | Video 26.01.2024 | 09:03
Gaziantep’te MİT destekli uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı 00:44
Gaziantep'te MİT destekli uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı 26.01.2024 | 09:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA