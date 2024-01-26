Batman’da yağış sonrası ahır çöktü: 8 yavru köpekten 5’i kurtarıldı | Video 26.01.2024 | 11:37 Batman’da yoğun yağışlardan dolayı yığma ahırın çökmesi sonucu 8 yavru köpekten 5’i AFAD ekiplerince kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Batman'ın Doluca köyünde dün akşama doğru etkisini gösteren yağış sonrası yığma olan ahır çöktü. Ev sahibi, ahır içinde 8 yavru köpeğin olduğunu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.Ekipler, yoğun çalışma sonucu enkazda kalan 8 köpekten 5'ini sağ çıkardı. 3 yavru köpek ise telef oldu. Ekipler, sağlık durumu iyi olan yavru köpekleri ev sahibine teslim etti.