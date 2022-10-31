Bayburt'ta meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı | Video

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Bayburt'ta meydana gelen iki trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla anbean kaydedildi. KGYS kameralarınca görüntülenen kazalarda Demirözü Kavşağı'nda yola çıkan otomobile yolcu otobüsünün çarparak durduğu görüldü.
Her iki kazada da can kaybının olmadığı belirtildi.