Bayram günü makas atan sürücü kamerada | Video
Bahçelievler Basın Ekspres yolunda bayramın ikinci gününde trafikte makas atarak hem kendisinin hem diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü kameraya yansıdı.
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