Video Yaşam Bayrampaşa'da motosikletin çarptığı kadın midibüsün altına girdi | Video
Bayrampaşa'da motosikletin çarptığı kadın midibüsün altına girdi | Video

Bayrampaşa'da motosikletin çarptığı kadın midibüsün altına girdi | Video

20.10.2022 | 08:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

E5’te geri geri giden araç trafikte tehlike oluşturdu | Video 00:45
E5’te geri geri giden araç trafikte tehlike oluşturdu | Video 20.10.2022 | 10:18
Son Dakika: FETÖ üyesi eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı | Video 01:36
Son Dakika: FETÖ üyesi eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı | Video 20.10.2022 | 10:21
D-100 karayolunda ambulans otomobile çarptı: 4 yaralı | Video 02:30
D-100 karayolunda ambulans otomobile çarptı: 4 yaralı | Video 20.10.2022 | 09:49
Yüksek alkol aldığını düşündü, alkolmetreye üflememek için böyle direndi: Ekmeğimden olurum | Video 06:48
Yüksek alkol aldığını düşündü, alkolmetreye üflememek için böyle direndi: "Ekmeğimden olurum" | Video 20.10.2022 | 09:35
İstanbul’da altın ve paralarla yakalandılar… | Video 00:52
İstanbul’da altın ve paralarla yakalandılar… | Video 20.10.2022 | 09:31
Kars’tan seyrine doyulmaz sonbahar manzarası | Video 03:06
Kars'tan seyrine doyulmaz sonbahar manzarası | Video 20.10.2022 | 09:30
Kan donduran cinayette 3 tutuklama | Video 02:56
Kan donduran cinayette 3 tutuklama | Video 20.10.2022 | 09:11
Bayrampaşa’da motosikletin çarptığı kadın midibüsün altına girdi | Video 04:53
Bayrampaşa'da motosikletin çarptığı kadın midibüsün altına girdi | Video 20.10.2022 | 08:40
Diyarbakır’da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı | Video 01:26
Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı | Video 20.10.2022 | 08:51
Bakırköy D-100’de kaza anı kamerada | Video 00:15
Bakırköy D-100'de kaza anı kamerada | Video 20.10.2022 | 08:40
Kadın sürücüye yardıma gitti, bir daha geri dönmedi... Oto tamircisinin sır ölümü! | Video 02:50
Kadın sürücüye yardıma gitti, bir daha geri dönmedi... Oto tamircisinin sır ölümü! | Video 20.10.2022 | 08:20
Amasya’da otomobillerin çarptığı sürüdeki 25 koyun telef oldu | Video 01:58
Amasya’da otomobillerin çarptığı sürüdeki 25 koyun telef oldu | Video 20.10.2022 | 08:20
Denizli’de AVM’nin 3. katından aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti | Video 01:38
Denizli'de AVM’nin 3. katından aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti | Video 20.10.2022 | 08:20
Bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuğa otomobil böyle çarptı | Video 01:42
Bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuğa otomobil böyle çarptı | Video 20.10.2022 | 00:27
Phuket Adası sele teslim oldu, eğitime ara verildi | Video 00:52
Phuket Adası sele teslim oldu, eğitime ara verildi | Video 19.10.2022 | 22:09
TRT sunucusu Bülend Özveren son yolculuğuna uğurlandı | Video 08:04
TRT sunucusu Bülend Özveren son yolculuğuna uğurlandı | Video 19.10.2022 | 21:48
Almanya Bavyera’da ilk kez tabutsuz şekilde kefenle defin yapıldı | Video 02:42
Almanya Bavyera'da ilk kez tabutsuz şekilde kefenle defin yapıldı | Video 19.10.2022 | 21:26
Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi | Video 01:22
Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi | Video 19.10.2022 | 15:43
Balıkesir’de 9 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında | Video 00:41
Balıkesir'de 9 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında | Video 19.10.2022 | 15:18
Bilirkişi heyeti Amasra’da maden sahasında incelemelere başladı | Video 03:36
Bilirkişi heyeti Amasra'da maden sahasında incelemelere başladı | Video 19.10.2022 | 15:32

BAYRAMPAŞA'da motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın park halindeki bir midibüsün altına girdi. Kaza sonrası yaşananlar başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza saat 20.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü 50. Yıl Caddesi'nde ilerlerken yolun karşı tarafına geçmek isteyen kadına çarptı.Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savrularak yaralanırken, motosikletin çarptığı kadın ise park halindeki midibüsün altına girdi. Yoldan geçenler yaralıların yardımına koşarken, durum 112 acil çağrı merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri midibüsün altından çıkardığı yaralı kadını sağlık ekiplerine teslim etti. Motosiklet sürücüsü ile yaralanan kadına yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere götürüldü. Kazaya karışan motosiklet bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza sonrası yaşananlar başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA