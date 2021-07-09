Bebeklerin biberonuna fare zehri koymuş! Ankara'daki vahşette kan donduran detaylar ortaya çıktı | Video
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Ankara'da tartıştığı kızı ile iki torununu silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen ve daha sonra da intihar girişiminde bulunan anneanne, hastanede polise verdiği ilk beyanında akıllara durgunluk veren açıklamada bulundu. Öznur Aydın ile kızı Meryem fare zehri içerek intihar etmeye karar verdi. Meryem Atsak'ın, çocuklarının yetim kalacağı düşüncesi ile onları da öldürmek istediği ve biberonlarına fare zehri koyduğu, zehir etki etmeyince de çocuklarını öldürdüğü öne sürüldü. Anneanne Öznur Aydın, kendisinin de bu görüntüye dayanamayarak intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.