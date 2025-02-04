Belediye otobüsünde bayılan çocuk, kapı açılınca asfalta düştü, kafatası kırıldı | Video

Olay Zonguldak Ereğli'de yaşandı. Özel halk otobüsünde baygınlık geçiren Osman Talha Taşkın (14), sürücünün ön kapıyı açmasıyla asfalt yola düştü, başı yere çarptı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansırken Taşkın'ın kafatasında kırık oluştu. Oğlunun sürekli korktuğunu ifade eden babası Hüseyin Taşkın (41), "Kapı açılmasaydı herhangi bir şey olmayacaktı" dedi.