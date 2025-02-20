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Benzinle traktörü kundaklarken kendini de yaktı | Video

Benzinle traktörü kundaklarken kendini de yaktı | Video

20.02.2025 | 16:25

Antalya’da gece saatlerinde motosikletiyle kimliği belirsiz bir kişi park halindeki traktöre benzin döküp ateşe verdi. Bu sırada kendisinin üzerine ve motosikletine dökülen benzin alev aldı. Üzerindeki montu çıkartıp yanmaktan kurtulan şüpheli, motosikletini de bırakıp olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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Olay, 15 Şubat Cumartesi günü Serik ilçesi Yeni Mahalle'de gece saatlerinde yaşandı. Motosiklet ile Orhan Karasu'ya ait işyerinin önüne gelen kimliği belirsiz başında kask takılı bir kişi, park halindeki traktöre benzin döküp ateşe verdi. Bu sırada kendisinin üzerine ve motosiklete dökülen benzin de alev aldı. Kimliği belirsiz kişi üzerindeki mont ile birlikte alev alan motosikleti bırakarak yaya olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrası iş yeri sahibi ve yakınları komşularının haber vermesiyle apartmandan inerek yangına su hortumlarıyla müdahale etti. İhbar üzerine 112 itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Söndürülen yangın sonrası olayla ilgili incelene başlatılırken, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA ANBEAN YANSIDI
Olay anıysa güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Motosikletiyle gelen şüpheli, elindeki şişeyle benzini traktöre doğru döktü. Bu sırada etrafa benzinin saçıldığı gözlenirken, şüphelinin ateşi yakmasıyla birlikte şüphelinin, kullandığı motosikletin ve traktörün alev aldığı görüldü.

"UTANÇ VERİCİ BİR DURUM"
İş yeri sahibi Orhan Karasu, "Akşam iş yerimden çıktıktan sonra gece saat 01:30 sıralarında motosikletle bir şahıs geliyor. Traktörümü ve araçlarımı yakmaya çalışıyor. Bu utanç verici bir durum. 35 yıllık esnafım. Bu zamana kadar kimseyle husumetim olmadı, kimseye kötülük yapmadım. Bu tür olayların olması üzüntü verici. Bunu yapanların cezalandırılmasını istiyorum. Burada traktörüm yanıyor. Binada doğalgazlı 8 tane daire var. Patlama olsa yakanın kendisi de binada oturanlar da zarar görecek. Daha önce dükkanımı da kurşunladılar. Benimle kimin husumeti var bilemiyorum. Kimseye borcumda yok. Beni korkutmak için 2 sefer çocuğumu dövdüler. Doğalgaz borumu deldiler, en son da traktörümü yaktılar. Böyle canilik olmaz. Benim içim yanıyor. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs traktörümü yakmak için döktüğü benzini kendi üzerine de dökünce kendi de alev almış. Kendi motosikleti de alev alınca bırakıp, üzerindeki montu da çıkarak yaya olarak kaçmış. İnsanların duyarlı olması gerek. Emniyet görevlilerin kameraları inceleyip şahsın bir an önce yakalanması istiyorum" diye konuştu.

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