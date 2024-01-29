Beyoğlu'nda feci kaza! Virajı alamayan İETT otobüsü alt geçit duvarına çarptı: 7 yaralı | Video
BEYOĞLU'nda virajı alamayan İETT otobüsü, alt geçit duvarına çarptı. Kazada otobüste bulunan 7 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Tersane Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Kaza yapan otobüsün kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
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