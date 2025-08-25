Video Yaşam Beyoğlu’nda iş yerine silahlı saldırı anları kamerada | Video
25.08.2025 | 12:21

Beyoğlu’nda bir işyerine yapılan silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Saldırı anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken olaya karışan 1 şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi'nde, 14 Haziran günü bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Sabah saatlerinde, kimliği belirsiz kişilerce yapılan saldırıda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlar dükkan çevresinde park halindeki araçlara isabet etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenirken, ihbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, yürütülen çalışmalar sonucu şüphelilerin kimliğini tespit etti. Şüphelilerden O.M.'nin daha önceden işlediği suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olaya ilişkin çalışmalarını derinleştiren ekipler, olaya karışan diğer şüphelilerin adreslerini tespit etti. 6 Ağustos'ta Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde beş farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, S.A. (21), D.Y. (22) ile E.M (20) gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI
Emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli E.M., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler S.A. ve D.Y. ise, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

