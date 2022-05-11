Bıçaklı gaspçı yakalandı | Video

İstanbul Fatih’te tanınmamak için şapkalı ve maskeli olarak bir markete sabah saatlerinde giren gaspçı kasiyere bıçak gösterip 30 bin lirayı alarak kaçtı. Neye uğradığını anlayamayan kasiyer S. C. hemen polise haber verdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri gaspçıyı kısa sürede gözaltına aldı. 2020 yılında da Konya’da iki market gaspına karıştığı belirlenen Veysel G. tutuklandı. Gaspçının bıçaklı gasp anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih Ayvansaray Mahallesi Hoca Çakır Caddesi üzerinde bulunan bir zincir markette meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Sabah erken saatlerinde kasiyer S. C. Marketi açtı bir süre sonra yüzünde maske başında şapkalı bir şahıs çıkış kapısından içeri girdi.

Önce kasiyerin elindeki paraları aldı ardından kasa üzerinde poşetle duran paraları aldı. Bıçaklı gaspçı 30 bin lira işe kayıplara karıştı. Durumu hemen polise bildiren kasiyer S.C.; "Yüzünde cerrahi maske olan biri geldi. Elinde bıçakla paraları istedi alıp kaçtı" dedi.

BIÇAKLI GASPÇI YAKALANDI

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden şüpheli şahsın kimliğini kısa sürede belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli Veysel G. (34) olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliğince gözaltına alınan şüphelinin 2020 yılında da Konya'da iki ayrı market gaspı işine karıştığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Gasp anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.Fatih Ayvansaray Mahallesi Hoca Çakır Caddesi üzerinde bulunan bir zincir markette meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Sabah erken saatlerinde kasiyer S. C. Marketi açtı bir süre sonra yüzünde maske başında şapkalı bir şahıs çıkış kapısından içeri girdi.

Önce kasiyerin elindeki paraları aldı ardından kasa üzerinde poşetle duran paraları aldı. Bıçaklı gaspçı 30 bin lira işe kayıplara karıştı. Durumu hemen polise bildiren kasiyer S.C.; "Yüzünde cerrahi maske olan biri geldi. Elinde bıçakla paraları istedi alıp kaçtı" dedi.

BIÇAKLI GASPÇI YAKALANDI

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden şüpheli şahsın kimliğini kısa sürede belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli Veysel G. (34) olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliğince gözaltına alınan şüphelinin 2020 yılında da Konya'da iki ayrı market gaspı işine karıştığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Gasp anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.