Video Yaşam Bıçaklı gaspçı yakalandı | Video
Bıçaklı gaspçı yakalandı | Video

Bıçaklı gaspçı yakalandı | Video

11.05.2022 | 09:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beslediği sokak köpekleri aracına böyle zarar verdi: 1,5 haftadır besleyemiyorum, bana ders vermek istediler | Video 04:43
Beslediği sokak köpekleri aracına böyle zarar verdi: "1,5 haftadır besleyemiyorum, bana ders vermek istediler" | Video 11.05.2022 | 09:45
Bahçeşehir’de İSKİ’nin su borusu patladı, fışkıran su metrelerce yüksekliğe ulaştı | Video 02:44
Bahçeşehir'de İSKİ'nin su borusu patladı, fışkıran su metrelerce yüksekliğe ulaştı | Video 11.05.2022 | 09:28
Bıçaklı gaspçı yakalandı | Video 00:50
Bıçaklı gaspçı yakalandı | Video 11.05.2022 | 09:28
Uyuşturucuyu benzinle yakmak üzereyken polise yakalandılar | Video 00:29
Uyuşturucuyu benzinle yakmak üzereyken polise yakalandılar | Video 11.05.2022 | 09:23
Firari FETÖ’cü Sarıyer’de yakalandı | Video 00:12
Firari FETÖ'cü Sarıyer'de yakalandı | Video 11.05.2022 | 09:22
Bali’de balıkçıların kurtardığı Türk gemi kaptanı yurda döndü | Video 02:20
Bali’de balıkçıların kurtardığı Türk gemi kaptanı yurda döndü | Video 11.05.2022 | 08:57
Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü | Video 01:16
Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü | Video 11.05.2022 | 08:57
Acımasızca defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu! Dehşet anları kamerada | Video 01:23
Acımasızca defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu! Dehşet anları kamerada | Video 11.05.2022 | 08:53
Anadolu kadınını tuvale taşıdı | Video 00:26
Anadolu kadınını tuvale taşıdı | Video 10.05.2022 | 21:46
Anadolu kadınını tuvale taşıdı | Video 00:24
Anadolu kadınını tuvale taşıdı | Video 10.05.2022 | 21:46
Dünyaca ünlü yıldız Britney Spears’tan Türkiye paylaşımı! Britney Spears: Video beni ağlattı! | Video 00:44
Dünyaca ünlü yıldız Britney Spears’tan Türkiye paylaşımı! Britney Spears: Video beni ağlattı! | Video 10.05.2022 | 21:37
Bisiklet çetesi görüntülendi: Meğer bisikletler bu şekilde kayboluyormuş | Video 00:12
Bisiklet çetesi görüntülendi: Meğer bisikletler bu şekilde kayboluyormuş | Video 10.05.2022 | 21:16
Pendik’te emniyet şeridindeki kamyonete çarpan motosikletli öldü | Video 02:54
Pendik'te emniyet şeridindeki kamyonete çarpan motosikletli öldü | Video 10.05.2022 | 13:07
Serenay Sarıkaya kalça dansıyla ortalığı yıktı geçti! O dansı olay oldu | Video 00:10
Serenay Sarıkaya kalça dansıyla ortalığı yıktı geçti! O dansı olay oldu | Video 10.05.2022 | 16:40
Ankara polisinden tefecilere darbe! | Video 00:34
Ankara polisinden tefecilere darbe! | Video 10.05.2022 | 15:42
Kilitlenen araçta mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı | Video 01:23
Kilitlenen araçta mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı | Video 10.05.2022 | 15:20
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı | Video 00:52
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı | Video 10.05.2022 | 15:16
Mal paylaşımında kan aktı: Doktor, kuzenini öldürdü! | Video 00:34
Mal paylaşımında kan aktı: Doktor, kuzenini öldürdü! | Video 10.05.2022 | 15:09
300 bin liralık tekstil malzemesini çalan hırsızlar yakalandı | Video 00:19
300 bin liralık tekstil malzemesini çalan hırsızlar yakalandı | Video 10.05.2022 | 15:06
6 aylık hamile Demet Evgar’dan ilginç paylaşım! Karnına kına yaktı | Video 00:18
6 aylık hamile Demet Evgar'dan ilginç paylaşım! Karnına kına yaktı | Video 10.05.2022 | 14:53

İstanbul Fatih’te tanınmamak için şapkalı ve maskeli olarak bir markete sabah saatlerinde giren gaspçı kasiyere bıçak gösterip 30 bin lirayı alarak kaçtı. Neye uğradığını anlayamayan kasiyer S. C. hemen polise haber verdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri gaspçıyı kısa sürede gözaltına aldı. 2020 yılında da Konya’da iki market gaspına karıştığı belirlenen Veysel G. tutuklandı. Gaspçının bıçaklı gasp anı güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Fatih Ayvansaray Mahallesi Hoca Çakır Caddesi üzerinde bulunan bir zincir markette meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Sabah erken saatlerinde kasiyer S. C. Marketi açtı bir süre sonra yüzünde maske başında şapkalı bir şahıs çıkış kapısından içeri girdi.

Önce kasiyerin elindeki paraları aldı ardından kasa üzerinde poşetle duran paraları aldı. Bıçaklı gaspçı 30 bin lira işe kayıplara karıştı. Durumu hemen polise bildiren kasiyer S.C.; "Yüzünde cerrahi maske olan biri geldi. Elinde bıçakla paraları istedi alıp kaçtı" dedi.

BIÇAKLI GASPÇI YAKALANDI
Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden şüpheli şahsın kimliğini kısa sürede belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli Veysel G. (34) olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI
Gasp Büro Amirliğince gözaltına alınan şüphelinin 2020 yılında da Konya'da iki ayrı market gaspı işine karıştığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Gasp anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.Fatih Ayvansaray Mahallesi Hoca Çakır Caddesi üzerinde bulunan bir zincir markette meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Sabah erken saatlerinde kasiyer S. C. Marketi açtı bir süre sonra yüzünde maske başında şapkalı bir şahıs çıkış kapısından içeri girdi.

Önce kasiyerin elindeki paraları aldı ardından kasa üzerinde poşetle duran paraları aldı. Bıçaklı gaspçı 30 bin lira işe kayıplara karıştı. Durumu hemen polise bildiren kasiyer S.C.; "Yüzünde cerrahi maske olan biri geldi. Elinde bıçakla paraları istedi alıp kaçtı" dedi.

BIÇAKLI GASPÇI YAKALANDI
Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden şüpheli şahsın kimliğini kısa sürede belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli Veysel G. (34) olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI
Gasp Büro Amirliğince gözaltına alınan şüphelinin 2020 yılında da Konya'da iki ayrı market gaspı işine karıştığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Gasp anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA