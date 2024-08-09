Video Yaşam Bingöl’de hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı | Video
Bingöl’de hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı | Video

Bingöl’de hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı | Video

09.08.2024 | 16:15

Bingöl’de aranması ve hapis cezası bulunan 2 zanlı, polis ekiplerince yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda 2 ayrı suçtan aranması olan 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca, 1 suçtan aranması olan toplam 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. İlimizde Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması için toplam 2 aranan şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

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