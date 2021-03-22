Video Yaşam Bingöl'de moloz altında kalan kedi iş makinesiyle kurtarıldı | Video

Bingöl'de moloz altında kalan kedi iş makinesiyle kurtarıldı | Video

Bingöl'de moloz altında kalan kedi iş makinesiyle kurtarıldı | Video
22.03.2021 | 13:17

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Bingöl'ün Genç ilçesinde, işçilerin inşaat alanındaki moloz altında kaldığını fark ettiği kedi, itfaiye ekiplerince iş makinesiyle yürütülen çalışmayla kurtarıldı.

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Genç ilçesindeki inşaat alanında çalışan işçiler, kedinin moloz altında kaldığını gördü. İşçilerin ihbarıyla inşaata gelen itfaiye ekipleri, başlattıkları çalışmayla kısa sürede kediyi sıkıştığı yerde çıkardı. Yapılan kontrolde, kedinin yarası olmadığı anlaşıldı.


İş makinesi, kazma ve kürek ile kurtarma çalışması yürüttüklerini belirten itfaiye görevlisi Muzaffer Aktekin, "Alanda çalışma yapan işçiler tarafından ihbar geldi. Olay yerine gittiğimizde, çalışma yapılan alana moloz dökülmüştü. Çökme olmaması için tavan güçlendirmesi yaptık. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra iş makinesi ve kazma kürekle kediye ulaştık. Çok korkmuştu ama yaralanmamıştı. Herhangi bir sorun oluşmadan kediyi kurtarıp doğaya saldık" dedi.

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