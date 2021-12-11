Blue Origin’den uzaya üçüncü turistik uçuş | Video

Ünlü milyarder Jeff Bezos’un sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin, uzaya ilk kez 6 kişilik mürettebat ile yaptığı üçüncü turistik uçuşu başarılı şekilde gerçekleştirdi. Mürettebatta uzaya çıkan ilk ABD’li olan Alan Shepard’ın kızı Laura Shepard Churchley’de yer aldı.