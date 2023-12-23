Video Yaşam Bodrum kattan sızan dumandan panikleyenler itfaiye merdiveniyle kurtarıldı | Video
Bodrum kattan sızan dumandan panikleyenler itfaiye merdiveniyle kurtarıldı | Video

Bodrum kattan sızan dumandan panikleyenler itfaiye merdiveniyle kurtarıldı | Video

23.12.2023 | 09:50

SANCAKTEPE'de 4 katlı binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yoğun duman oluştu. Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Olay, saat 04.00 sıralarında Kemal Türker Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karadeniz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın ardiye olarak kullanılan bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yoğun duman oluştu. Havalandırma ve merdiven boşluklarından sızan duman kısa sürede tüm binayı sardı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada, dairelere kadar sızan yoğun dumandan dolayı panikleyen vatandaşlar evlerinin balkonuna çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katlarda bulunan dairelerde mahsur kalan bina sakinlerini merdiven uzatarak kurtardı. Ekipler, 4 katlı binada uzun süre duman tahliyesi yaparken, tüm binayı saran dumanın kaynağına dair inceleme başlatıldı.

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