Bodrum’da domuz sürüsü şaşırttı | Video

Gözde turizm merkezi Bodrum’da domuz sürüsünü görenler şaştı kaldı. Türkbükü’nde görülen domuz sürüsünü görenler o anları sosyal medyada paylaştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, domuz sürüsünü görenler şaştı kaldı. Türkbükü'nde görülen yaban domuzu sürüsü yolun sağını solunu sardı. Ormanlarda, yol kenarlarında, park ve bahçelerde yiyecek aradı. Toplu hareket eden 100'ün üzerinde domuz çevredekileri tedirgin etti. Yoldan araçlarıyla geçen vatandaşlar, yaban domuzu sürüsünü görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.