Bodrum'da eğlence mekanında yangın paniği! | Video
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan yangın, maddi hasarla atlatıldı.
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