Bolu'da ağaca çarpınca kağıt gibi ikiye katlanan otomobil kamerada! 1 ağır yaralı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:06
01:16
Çocuğun metrelerce savrulduğu feci kaza kamerada | Video 22.07.2021 | 09:42
00:47
SON DAKİKA: Bartın'da korkutan hortum! 22.07.2021 | 09:35
02:38
Bayram yolunda feci kaza kamerada: 9 yaralı | Video 22.07.2021 | 08:46
01:39
Annesinin boğazını kesti, "Çok iyiyim" dedi | Video 22.07.2021 | 08:46
01:35
Zincirleme trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti | Video 22.07.2021 | 08:46
00:39
01:46
00:15
Mısır'da sokakta aslanla gezen 3 kişi tutuklandı | Video 22.07.2021 | 00:09
01:01
2 yıl önce barıştığı annesini boğazını keserek öldürdü | Video 22.07.2021 | 00:01
00:14
Alanya'da bir kişi denize kilim ile girince herkesi güldürdü | Video 21.07.2021 | 22:33
00:25
Bir kişiyi bıçakla yaralayan şahsa linç girişimi | Video 21.07.2021 | 22:26
05:12
01:00
Kamboçya açıklarında tekne yandı: 1 ölü | Video 21.07.2021 | 17:41
03:21
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk | Video 21.07.2021 | 17:12
04:07
Yatan köpeğin üzerinden otomobil ile böyle geçti | Video 21.07.2021 | 16:40
01:19
Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince canından oldu | Video 21.07.2021 | 16:46
03:12
Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdüler | Video 21.07.2021 | 16:34
02:33
01:54
Çekici üzerinde olduğunu unutup aracının kapısını açınca yola düştü | Video 21.07.2021 | 16:35
Son dakika haberleri... Bolu'da, kontrolden çıkarak sulama kanalı kenarındaki ağaca çarpan ve ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü Ekrem Tekin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ağır yaralanan Tekin, tedaviye alındı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta meydana geldi. Ekrem Tekin yönetimindeki 34 LJT 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalı kenarındaki ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücüye 112 Acil ekipleri tarafından yaşam destek ünitesi bağlandı. İkiye katlanan araçtaki sürücüyü kurtarmak için ağaç ve otomobil itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Tekin, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.