Bolu'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bolu'da, D-100 karayolunda önünde yavaşlayan araca çarpamamak için manevra yaptığı sırada bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 karayolunun Paşaköy mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Serdal Koç idaresindeki 55 ADM 718 plakalı otomobil, önünde yavaşlayan araca çarpmamak için manevra yaptı. Bu esnada aracın kontrolünü kaybeden sürücü, bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ile araçtaki Sami Koç, Salih Koç ve Enes Koç yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.