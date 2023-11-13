Video Yaşam Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video
Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video

13.11.2023 | 15:59

Bolu’da polis ekipleri tarafından durdurulan 2 şüpheli araçta bulunan 4 kişi üzerinde yapılan aramalarda, 13 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanırken bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu maddeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli halde olan 2 araç durduruldu. 2 araçta bulunan M.A., İ.Y., F.P. ve M.F.B. isimli şahıslar araçtan indirildi. Yapılan operasyon çerçevesinde 2 araç didik didik arandı. Aramalar neticesinde 4 şahsın üzerinden ve araçlardan 13 kilo 150 gram skunk maddesi çıktı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs adliyeye sevk edildi. M.A., İ.Y. ve F.P. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.F.B. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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