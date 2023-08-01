Video Yaşam Börekçide mide bulandıran görüntü: Fare tepsilerin içinde böyle gezdi! | Video
Börekçide mide bulandıran görüntü: Fare tepsilerin içinde böyle gezdi! | Video

Börekçide mide bulandıran görüntü: Fare tepsilerin içinde böyle gezdi! | Video

01.08.2023 | 16:14

Fatih Sirkeci’deki bir börekçide, farenin tepsilerin içerisindeki yiyecek kırıntılarını yediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Dükkanda ayrıca hijyen kurallarının hiçe sayıldığı görüldü.

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Olay, dün gece Fatih Sirkeci'de bulunan bir börekçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, börekçinin önünden geçen şahıs, bir farenin börek tepsisinde gezdiğini fark etti. Bu manzara karşısında şoke olan vatandaş, farenin tepsideki börek kırıntılarını yediğini görünce, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Kapalı olan dükkanının vitrininden çekilen görüntülerde farenin tezgahta dolaştığı görüldü.

Görüntülerde, farenin tezgahtaki tepsi içerisindeki börek kırıntılarını yiyerek karnını doyurduğu ve daha sonra tezgah üzerindeki diğer tepsilerin üzerinde dolaştığı görülüyor. Öte yandan, dükkanda hijyen kurallarının da hiçe sayıldığı görüntülere yansıyor.

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