Video Yaşam Boşanma aşamasındaki karısını sokakta vurmuştu, o anların görüntüsü ortaya çıktı | Video
Boşanma aşamasındaki karısını sokakta vurmuştu, o anların görüntüsü ortaya çıktı | Video

Boşanma aşamasındaki karısını sokakta vurmuştu, o anların görüntüsü ortaya çıktı | Video

26.10.2022 | 12:12

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Mersin'de boşanma aşamasındaki eşini, sokakta silahla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 14 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti cezalarda hiçbir indirim uygulamazken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası da ortaya çıktı.

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Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Şerif A. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müşteki eski eşi Derya D. ile taraf avukatları hazır bulundu. Derya D. duruşmada, sanığın en ağır cezayı almasını isteyerek, "Sanık eğer dışarı çıkarsa bana kesinlikle zarar vereceğini düşünüyorum. İnşallah hak ettiği cezayı alır ve bunun gibi kadınlara karşı şiddet yapmayı düşünenler cayar" dedi.

Mahkemede taraf avukatları da savunma yaparken, iddia makamı da bir önceki duruşmada verdiği mütalaadaki cezanın verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın "eşe karşı silahla kasten yaralama" suçundan 8 yıl, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl cezalandırmasına karar verdi. Heyet ayrıca cezalarda hiçbir indirim uygulamadı.

OLAYIN GEÇMİŞİ
29 Aralık 2020'de merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Derya D., sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralanan Derya D., Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, olay sonrası Adana'da yakalanan zanlı Şerif A. tutuklanmıştı. Şerif A. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 16 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

OLAY ANINA İLİŞKİN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülere göre yolda yürüyen Derya D.'nin yanına arkadan arabayla gelen şüpheli, kadının önünde durarak otomobilinden aşağı iniyor. Kadın o sırada kaçmaya çalışırken, kolundan tutan şahıs, kadını yere yatırıyor. Önce kadına yerdeyken tekme adan şahıs, ardından yanında getirdiği silahla müştekiye sıkarak, arabasına binip olay yerinden uzaklaşıyor. Rahat tavırlarıyla pes dedirten şahıs olay yerinden giderken, yaralı kadına çevredekiler yardım ediyor.

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