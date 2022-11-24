Video Yaşam Boyu yetişmeyince 40 bin liralık telefonu zıplayarak böyle çaldı | Video
Boyu yetişmeyince 40 bin liralık telefonu zıplayarak böyle çaldı | Video

Boyu yetişmeyince 40 bin liralık telefonu zıplayarak böyle çaldı | Video

24.11.2022 | 10:33

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Bursa’da gece vakti müşteri gibi geldiği otelde kalmak için fiyat soran kişi; 40 bin lira değerindeki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şüphelinin gittiği yeri telefonun konumundan takip eden sahibi; hırsızı adım adım takip ederek 5 dakikada yakaladı.

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Merkez Osmangazi İlçesine bağlı Kırcaali Mahallesi'nde bulunan bir otele gece vakti müşteri gibi gelen hırsız, resepsiyonda çalışan Yiğit Sarı'ya konaklamak için odayı fiyatlarını sordu. Ardından fiyatı pahalı bulduğunu söyleyen şüpheli otelin önüne çıktı. Zanlı, Sarı'nın yemek almak için karşı lokantaya gitmesi üzerine tekrar otele geldi. Sarı'nın resepsiyonda olmamasını fırsat bilen hırsız, resepsiyonun arkasında gözüne kestirdiği 40 bin liralık cep telefonunu boyu yetmediği için zıplayarak aldı. Azimli hırsız kaşla göz arasında uzaklaşsa da şüphelinin gittiği yeri telefonun konumundan takip eden Yiğit Sarı, hırsızı adım adım takip ederek 5 dakikada yakalamayı başardı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yakayı ele veren şüpheli bıçak çekerek olay yerinden uzaklaştı.

Zanlıdan telefonu alan ve herhangi bir zarar görmediğine sevinen Yiğit Sarı, "Gece vakti müşteri gibi içeri girip oda fiyatı sordu. Fiyatı söylediğimde pahalı bulduğunu söyleyerek kapının önüne çıktı. Ben de arkasından çıkarak karşı tarafa yemek almaya gittim. O sırada arkadaşım ise arka tarafta oturuyordu. Şüpheli beni gözetlemiş. Ben çıkınca içeri girip telefonu almış. İçeri geldiğimde telefonumu bulamayınca güvenlik kameralarını açtım. Hırsızın zıplayarak telefonumu çaldığını gördüm. Hemen bendeki uygulamadan cep telefonunun konumuna baktım. Yaklaşık 150 metre ileride olduğunu gördüm. Arkadaşım hemen koşarak hırsızın peşine gitti. Neyse ki telefonu kurtardık" dedi.

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