Burdur'da korkutan deprem | Video

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Burdur'un Bucak ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre merkez üssü Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyü olan, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.15'te, 11.74 kilometre derinlikte kaydedilen deprem başta Kestel köyü ve Bucak ilçesi olmak üzere yakın çevrede de hissedildi. Depremin bölgede hasara neden olup olmadığı araştırılıyor.