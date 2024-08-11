Video Yaşam Bursa'da alkollü sürücü viyadüğe uçtu: 3 yaralı
Bursa'da alkollü sürücü viyadüğe uçtu: 3 yaralı

Bursa'da alkollü sürücü viyadüğe uçtu: 3 yaralı

11.08.2024 | 10:38

Bursa’da alkollü direksiyon başına geçen sürücü viraja girdiği esnada kontrolden çıkıp viyadüğe uçtu. Takla atan araçta 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Dündar idaresindeki 16 BJY 154 plakalı hafif ticari aracıyla Asker Caddesi üzerinde seyir halindeyken, viraja geldiği esnada kontrolden çıkıp viyadüğe uçtu. Takla atan araçta bulunan 3 kişi sıkışırken, kazayı görenler 112 Ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 kişi sıkıştığı araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücünün 1.50 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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