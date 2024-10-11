Bursa'da çocuğunun canını hiçe sayan motosikletli sürücü kamerada! 11.10.2024 | 11:02 Bursa’da bir motosiklet sürücüsü, aracındaki küçük kıza eşya taşıtıp kaskız bir şekilde kilometrelerce ilerledi. Tehlikeli yolcuk kameraya anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde anayola çıkan bir motosiklet sürücüsü arkasına aldığı kız çocuğuna eşya taşıttı. Kask takmadan kilometrelerce ilerleyen sürücü hem kendi, hem de arkasındaki küçük kız çocuğunu düşünmeden ilerlerken, tehlikeli yolculuk trafikteki vatandaşların kamerasına yansıdı.