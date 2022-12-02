Video Yaşam Bursa’da eğitim uçağı düşmüştü! Uçak kazasında yaşamını yitiren Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Bursa’da eğitim uçağı düşmüştü! Uçak kazasında yaşamını yitiren Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Bursa’da eğitim uçağı düşmüştü! Uçak kazasında yaşamını yitiren Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı | Video

02.12.2022 | 09:07

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Bursa'da Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin arazisindeki ormana düşen TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçakta yaşamını yitiren Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; uçak düşmeden önce Sağlam'ın kendisini ve çevreyi çektiği, sosyal medya hesabından paylaştığı son görüntüler ortaya çıktı.

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