Bursa'da faciadan dönülen anlar kamerada... Makas atan maganda kazaya sebep oldu | Video
Bursa'da bir otomobil sürücüsü attığı makas ile kazaya sebep oldu. En sol şeritten en sağa geçerken kazaya sebep olan sürücü kameraya yansırken, kazaya yol açan sürücünün durmaması dikkat çekti.
Kazada can kaybı yaşanmazken, o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
00:32
00:28
26 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı | Video 20.01.2024 | 10:50
00:30
Uyuşturucuya geçit vermiyorlar… Bir zehir taciri daha yakalandı 20.01.2024 | 09:48
00:06
Kırmızı bültenle aranan şüpheli İzmir'de yakalandı 20.01.2024 | 09:34
01:17
00:35
Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem 20.01.2024 | 09:32
00:17
21:29
00:27
00:57
Beylikdüzü’nde evden 1 milyonluk ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı | Video 19.01.2024 | 16:46
02:02
03:12
Okuma yazma bilmeyen dolandırıcı parmak basarak dolandırdı | Video 19.01.2024 | 15:33
00:16
Osmaniye’de jandarmadan terör operasyonu: 1 tutuklama | Video 19.01.2024 | 15:42
00:29
Eyüpsultan'da kum yüklü hafriyat kamyonu böyle devrildi | Video 19.01.2024 | 15:39
01:14
İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi | Video 19.01.2024 | 15:07
00:28
Son Dakika: TEM Edirne yönünde feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı | Video 19.01.2024 | 14:59
02:25
00:19
Siirt'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı | Video 19.01.2024 | 14:17
01:53
Satışa hazır hale getirmişler… Böyle yakalandılar… | Video 19.01.2024 | 13:51