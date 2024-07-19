Bursa'da fuhuş operasyonu: 3 şüpheli yakalandı, 7 mağdur kadın kurtarıldı | Video 19.07.2024 | 10:49 Bursa'da fuhuş suçuna yer temin eden ve aracılık yapan 3 şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalandı. 3 şüphelinin zorla fuhuş yaptırdığı 7 mağdur kadın ise kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş suçuna yer temin ve aracılık eden şüphelilerle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan operasyonda 3 şüphelinin fuhuş suçuna yer temini ve aracılık yaptığını tespit edilmesiyle birlikte operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan operasyonda E.U, Y.E.K. ve S.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.Operasyon sonucu 3 şüphelinin elinde olan ve zorla fuhuş yaptırılan 7 mağdur kadın kurtarılarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.Şüpheli 3 şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.