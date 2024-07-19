Bursa'da fuhuş operasyonu: 3 şüpheli yakalandı, 7 mağdur kadın kurtarıldı | Video
Bursa'da fuhuş suçuna yer temin eden ve aracılık yapan 3 şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalandı. 3 şüphelinin zorla fuhuş yaptırdığı 7 mağdur kadın ise kurtarıldı.
7 MAĞDUR KADIN KURTARILDI
Operasyon sonucu 3 şüphelinin elinde olan ve zorla fuhuş yaptırılan 7 mağdur kadın kurtarılarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Şüpheli 3 şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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