Bursa'da güpegündüz cadde ortasındaki cinayet kamerada

Bursa’da 25 yaşındaki bir genç, arkadaşı ile birlikte caddede yürüdüğü sırada arkasından gelen bir kişi tarafından ensesinden tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayın şüphelisi önce koşarak ardından da bir sokak ileride motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.