Video Yaşam Bursa'da karısını pompalı tüfekle öldüren kocadan şok açıklama "Başkasına gitmesin diye..." | Video

Bursa'da karısını pompalı tüfekle öldüren kocadan şok açıklama "Başkasına gitmesin diye..." | Video

Bursa'da karısını pompalı tüfekle öldüren kocadan şok açıklama
01.01.2021 | 15:43

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Bursa'da yılbaşına dakikalar kala tartıştığı dini nikahlı eşi Fahri K. (27) tarafından pompalı tüfekle bacaklarından vurulan Selma Taşkömür (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Fahri K.'nin emniyetteki ifadesinde "Bana başkasını sevdiğini söyledi. Başkasına gitmesin diye bacaklarından vurdum" dedi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün akşam merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Tunç Sokak?ta meydana geldi. Fatih K. ve dini nihalı eşi Selma Taşkömür arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Taşkömür, evden çıktı. Fahri K., evden aldığı pompalı tüfekle eşinin peşinden gitti. Kısa sürede sokakta yürüyen eşinin yanına yaklaşan Fahri K., art arda 7 el ateş etti. Selma Taşkömür, belinden aşağısına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Genç kadın acı içinde yardım çağrısında bulunurken, Fahri K. bir süre pompalı tüfekle eşinin başında bekledi, daha sonra ise koşarak, kaçtı.


BACAKLARINDAN VURULAN KADIN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Selma Taşkömür, olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İki bacağına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Selma Taşkömür, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


?BAŞKASINA GİTMESİN DİYE BACAKLARINDAN VURDUM?
Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Fahri K. ise polis ekiplerince Arabayatağı Mahallesi?nde yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, burada verdiği ifadesinde ?Aramızda şiddetli geçimsizlik vardı. Akşam da tartışmaya başladık. Tartışma sırasında bana ?Gönlümde başka biri var, onu seviyorum ona gideceğim? dedi. Ben de başkasına gitmesin diye bacaklarından vurdum? dediği öğrenildi.


İfadesi alınan Fahri K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

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