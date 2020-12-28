Video Yaşam Bursa'da kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinde şoke eden ifade | Video

Bursa'da kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinde şoke eden ifade | Video

Bursa'da kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinde şoke eden ifade | Video
28.12.2020 | 10:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ara yoldan çıkan otomobili son anda gördü, yaptığı manevra kazadan kurtaramadı... Kaza anı güvenlik kamerasında | Video 00:47
Ara yoldan çıkan otomobili son anda gördü, yaptığı manevra kazadan kurtaramadı... Kaza anı güvenlik kamerasında | Video 28.12.2020 | 14:34
Elazığ’da depremin büyüklüğünü gösteren yeni görüntüler dikkat çekti | Video 01:56
Elazığ’da depremin büyüklüğünü gösteren yeni görüntüler dikkat çekti | Video 28.12.2020 | 14:28
Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havada uçtuğu feci kaza kamerada | Video 00:47
Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havada uçtuğu feci kaza kamerada | Video 28.12.2020 | 13:59
İstanbul Esenyurt’ta kaçak doğumhaneye baskın kamerada | Video 01:04
İstanbul Esenyurt’ta kaçak doğumhaneye baskın kamerada | Video 28.12.2020 | 13:59
Mardin’de 8 kiloluk turp ilgi odağı oldu | Video 02:32
Mardin’de 8 kiloluk turp ilgi odağı oldu | Video 28.12.2020 | 11:55
Bolu’da iki katlı evde devrilen soba yangın çıkardı: 1 ölü | Video 00:45
Bolu’da iki katlı evde devrilen soba yangın çıkardı: 1 ölü | Video 28.12.2020 | 12:40
Kumar masasında yakalanınca çay içiyormuş numarası yaptı | Video 00:18
Kumar masasında yakalanınca çay içiyormuş numarası yaptı | Video 28.12.2020 | 12:40
Adana'da çevredeki insanları torpil patlatarak korkutarak şahıstan 'Koronavirüs açıklaması' | Video 02:14
Adana'da çevredeki insanları torpil patlatarak korkutarak şahıstan 'Koronavirüs açıklaması' | Video 28.12.2020 | 12:20
Sosyal mesafe kuralına uydu, kendini yerde buldu | Video 02:08
Sosyal mesafe kuralına uydu, kendini yerde buldu | Video 28.12.2020 | 12:16
Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi | Video 01:01
Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi | Video 28.12.2020 | 11:55
Seyir halindeki motosikletlilerin feci kazası kamerada | Video 00:38
Seyir halindeki motosikletlilerin feci kazası kamerada | Video 28.12.2020 | 11:44
SON DAKİKA! 2021 yılı asgari ücreti belli oldu! Bakan Selçuk canlı yayında yeni asgari ücreti 2 Bin 825 TL olarak açıkladı | Video 01:44
SON DAKİKA! 2021 yılı asgari ücreti belli oldu! Bakan Selçuk canlı yayında yeni asgari ücreti 2 Bin 825 TL olarak açıkladı | Video 28.12.2020 | 11:34
Esenyurt’ta minibüste yine aynı manzara | Video 01:19
Esenyurt’ta minibüste yine aynı manzara | Video 28.12.2020 | 11:23
Müge Anlı 28 Aralık 2020 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Görgü tanığından çarpıcı ifade | Video 10:02
Müge Anlı 28 Aralık 2020 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Görgü tanığından çarpıcı ifade | Video 28.12.2020 | 11:11
Elmalı Barajında korkutan görüntü: Suların 4'te 3'ü çekildi | Video 02:16
Elmalı Barajında korkutan görüntü: Suların 4'te 3'ü çekildi | Video 28.12.2020 | 11:08
Bursa'da kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinde şoke eden ifade | Video 02:00
Bursa'da kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinde şoke eden ifade | Video 28.12.2020 | 10:46
Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı | Video 01:36
Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı | Video 28.12.2020 | 10:57
Bursa'da canlı yayın yaparken kamyonla böyle çarpıştılar... 6 yaralı | Video 01:46
Bursa'da canlı yayın yaparken kamyonla böyle çarpıştılar... 6 yaralı | Video 28.12.2020 | 10:46
İstanbul Ataşehir'de kaza yapan motosikletli kadının yardımına gazeteci yetişti 04:25
İstanbul Ataşehir'de kaza yapan motosikletli kadının yardımına gazeteci yetişti 28.12.2020 | 10:11
Adana'da polisle çatışmayan giren hırsızlar tutuklandılar | Video 00:47
Adana'da polisle çatışmayan giren hırsızlar tutuklandılar | Video 28.12.2020 | 10:11

Bursa'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen Senem Ç.'nin (18), yangını kendisinin çıkardığı ortaya çıktı. Yangından sonra kayınvalidesinin toplam 30 bin liralık altın ve paralarını çaldığı belirlenen Senem Ç., emniyetteki ifadesinde, Rüyamda gördüğüm için yaptım dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Hekim Sokak?taki 4 katlı apartmanın 2?nci katında perşembe günü çıkan yangında dumandan etkilenen Senem Ç., hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. Polis, soruşturma kapsamında evde yaşayanların ifadelerine başvurdu. Senem Ç.?nin kayınvalidesi Nazen Ç. (49) polise verdiği ifadesinde, evde sakladığı 4 bin 500 TL nakit para ile 25 bin TL değerindeki altınlarının sakladığı yerde olmadığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, evde çıkan yangınla hırsızlık olayı arasında bağ kurmaya çalıştı.


"EVE MASKELİ 2 KİŞİ GELDİ, ELEKTROŞOKLA BENİ BAYILTTI"
Bu kapsamda ifadesi alınan Senem Ç.'nin eşi Samet Ç. (23), "Eşimle konuştuğumda eve yüzü maskeli 2 kişinin geldiğini ve elektroşokla kendisini bayılttıklarını söyledi. Evi yakan kişiler de parayı çalan da bu 2 kişidir" dedi. Bunun üzerine soruşturmayı genişleten polis ekipleri, ev ve çevresinde yaptıkları incelemede yangın saatinden önce ve sonra maskeli 2 kişinin eve geldiğine dair bir bulguya rastlamadı.


"RÜYAMDA GÖRDÜM"
Bunun üzerine polis, Senem Ç.'nin tekrar ifadesini aldı. Senem Ç., ilk olarak ifadesinde yangından önce maskeli kişilerin eve geldiğini söyledi. Ancak polis, güvenlik kamerası incelemesi, parmak izi çalışması ve komşuların ifadelerinde bahsedilen 2 kişinin eve gelmediğini belirtince Senem Ç., altınları ve parayı kendisinin çaldığını itiraf etti. Senem Ç. burada verdiği ifadede, "Çarşamba akşamı bir rüya gördüm. Bu rüyanın etkisinde kaldım. Kendi bileziklerimi, kayınvalidemin altın ve paralarını alarak, sakladım. Daha sonra yatağı ateşe verdim. Maskeli 2 kişinin geldiğini söylediğim ifadem yalandı. Rüyamın etkisinden çıkamıyordum" dedi.


Kayınvalidesinden aldığı para ve altınları polise teslim eden Senem Ç. hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' ve 'mala zarar verme' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA